Yeni OLED ekranlı iPad Air için tarih geldi

Yayınlanma: 11.08.2024 - 16:42

Güncelleme: 11.08.2024 - 16:42

Apple'ın iPad'lerde tercih edeceği ekranlar uzun bir süredir konuşuluyor. iPad Air tarafında ise ne zaman OLED ekran kullanıcağı bir tartışma konusu. Kimilerine göre yeni tanıtılacak iPad Air'ların ekranında OLED tercih edilecekti ancak öyle olmadı. Yeni iddialara göre Samsung Display'in OLED ekranları 2026 yılında iPad Air'lara gelecek.

APPLE'IN OLED EKRANLI iPAD AIR'LARI İÇİN DAHA BEKLEMEMİZ GEREKİYOR

Samsung Display halihazırda Apple için ekran üretiyor. Yeni nesil M4 iPad Pro için Apple'a OLED ekran sağlayan Samsung, araştırma şirketi Omdia'ya göre 2026 yılında hem iPad mini hem de iPad Air için OLED ekran sağlayacak.

Bu bilgilere ek olarak küçük olan bu iPad'lerin ekranları da büyüyecek.