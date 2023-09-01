Snapchat'e büyük yenilik: Selfie'ler yapay zeka ile değiştirilecek

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:55

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:55

Snapchat, kullanıcılarına yeni bir yapay zeka özelliği olan "Dreams"i sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların farklı senaryolarda fantastik görüntüler oluşturmalarına olanak tanıyor. Örneğin, deniz kızı gibi deniz altı manzaralarında veya Rönesans dönemi kraliyet ailesi gibi farklı konseptlerde fotoğraflar oluşturabilirler.

Dreams'i kullanmak için kullanıcıların "Memories" bölümüne gitmeleri ve burada "Dreams" için yeni bir sekme açmaları gerekiyor. Ardından, birkaç selfie ile kişiselleştirilmiş bir Generative AI modeli oluşturabilirler. İlk sekiz resimlik Dreams paketi ücretsiz sunulacak ve daha sonra kullanıcılar ek paketler için 1 dolar (mevcut kur ile 26.72 TL) ödeyebilecekler.

Snapchat, yakında Dreams'in kullanıcıları ve seçtikleri arkadaşları öne çıkaracak bir özelliğini de sunacağını belirtiyor.

Bu yeni özellik, Snapchat'in kullanıcılarına yapay zeka destekli fotoğraf uygulamalarının sunmakta olduğu bir özelliği sunma çabası olarak görülüyor. Snapchat, yapay zeka tabanlı özelliklerini genişletmeye devam ediyor ve bu yılın başlarında kullanıcıların Snap ile yanıt verebilen yapay zeka destekli sohbet robotu My AI'ı piyasaya sürmüştü.

Snapchat, Dreams'i önce Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunacak ve birkaç hafta içinde dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaştıracak.

Bu özellik, sosyal medya platformlarının yapay zeka teknolojilerini entegre etme eğilimini yansıtıyor ve kullanıcılara yaratıcı ve eğlenceli içerikler oluşturma fırsatı sunuyor.