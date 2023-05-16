Dead Space Remake kısa süreliğine ücretsiz test edilecek

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:48

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:48

Yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken hikayesi ve grafikleriyle oyun dünyasına damga vuran Dead Space için ocak ayında Dead Space Remake gelmişti. Oyunun normalde fiyatı bin TL'yi bulurken, yüzde 20 indirime de girdi ve 799.99 TL'ye satın alınabiliyor.

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Bunun yanında oyunu deneyimlemek isteyenler için ücretsiz olarak 1 buçuk saat oynamak mümkün olacak. Oyun normalde 12 saate yakın bir oynama sunuyor.

Oyunu ücretsiz olarak kısa bir süre deneyimlemek isteyenler 29 Mayıs'a kadar oyunu oynayabiliyor olacak.

Dead Space Remake'in Steam tarafında açıklaması ise şu şekilde:

"Bilim kurgu ve hayatta kalma korku klasiği, daha sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan aşağı yeniden düzenlendi ve orijinal oyunun heyecan verici vizyonuna sadık kalarak görsel, ses ve oynanış geliştirmeleri içeriyor."