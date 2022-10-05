Dead Space remake için tarih verildi! İşte oyunun fiyatı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:26

Oyun dünyasının ikonik gerilim-aksiyon serilerinden biri olan Dead Space geri dönüyor. 2013 yılında duyurulan Dead Space 3’ten sonra seriyi rafa kaldıran EA, yeni oyunla hayranlarını sevindirmek istiyor. Oyunun geliştirici Motive, Dead Space remake için oynanış fragmanını paylaştı. Ayrıca Dead Space ön sipariş fiyatı da açıklandı.

DEAD SPACE REMAKE ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Dead Space için yeni oynanış fragmanı yayınlandı. Yaklaşık iki dakikalık video, ana karakter Isaac Clarke’ı ve maden gemisi USG Ishimura’yı yeniden ele alıyor. 2008 yılında yayınlanan Dead Space’e bağlı kalacak oyun, çok daha modern bir oynanış sunacak ve ayrıca görsel ve ses kalitesiyle oyuncuları tatmin edecek.

Shiftdelete.net'in haberine göre remake ayrıca ana karakter Isaac’in konuşmalarına da yer verecek. Karakterin orijinal oyunda konuşma sahnesine sahip olmadığını belirtmek gerekiyor. Hikaye olarak ise 2008’deki oyunu takip edecek ve Isaac’in kız arkadaşı Nicole’ü aramasını ele alacak.

İlk olarak geçtiğimiz yıl EA Live 21 yayını sırasında duyurulan remake, 27 Ocak 2023’te PC, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Halihazırda Steam‘de erişime açılan Dead Space ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:

Dead Space remake: 999,99 TL

Dead Space remake Deluxe: 1.199,99 TL

Serinin hayranlarını etkileyecek kadar yeni bir oyun olmasa da, hem orijinal Dead Space’i yeniden oynama hem de çok daha gelişmiş bir deneyim yaşama fırsatı sunacak.

Dead Space serisinin bugüne kadar EA’ye bağlı Visceral Games tarafından gelştirildiğini belirtelim. Yeni remake ise Star Wars serisiyle tanıdığımız Motive Studio tarafından yürütülüyor. Orijinal oyuna bağlı kaldıklarını söyleseler de, yepyeni bir Dead Space görme ihtimalimiz bulunuyor.