329 TL'lik Death Stranding ücretsiz oldu

25 Aralık 2022 Pazar, 19:15

Epic Games en son kampanya kapsamında verdiği oyun Metro: Last Light Redux olmuştu. Bu oyun platformda ücretsiz olmadan önce 31 TL'ye satılıyordu. Kısa bir süre önce Death Stranding'in ücretsiz olacağı sızdırılmıştı. Popüler oyunları da bu kapsamda ücretsiz hale getiren platformun oyunu sistemi kitledi.

Oyun 26 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz sahip olunacak.

DEATH STRANDING ÜCRETSİZ HALE GELDİ

Platformda ücretsiz hale gelen on son oyun Death Stranding oldu. Oyun hakkında platformda şu açıklamalar yer alıyor:

"Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima oyun türünün sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor, artık bu deneyim kusursuz DIRECTOR'S CUT sürümünde daha da kapsamlı. Gelecekte Death Stranding olarak bilinen gizemli bir olay, ölülerle dirilerin arasında bir geçit açıyor ve öteki dünyadan fırlayıp gelen garip yaratıklar, kimsesiz toplumlar tarafından mahvedilen dünyada başıboş geziyor.

Sam Bridges olarak görevin büyük bir kısmı yok edilen Amerika'daki son hayatta kalanları bir araya getirerek insanlığa umut sunmak.

Bu paramparça dünyayı adım adım bir araya getirebilir misin?

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT sürümü PC'de YÜKSEK KARE HIZI, FOTOĞRAF MODU ve ULTRA GENİŞ MONİTÖR DESTEĞİ içeriyor. Ayrıca Valve Corporation'ın HALF-LIFE serisinden ve CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 oyunundan karışık içerikler içeriyor. Social Strand System™ ile dünyanın dört bir yanından oyuncularla bağlantıda kal."