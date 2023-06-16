Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz hale geliyor

Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:09

Güncelleme: 16.06.2023 - 09:09

Epic Games'te önümüzdeki hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan ikisi belli oldu. Guacamelee! 2 ve Guacamelee! Super Turbo Championship Editon oyunları oyunseverler için ücretsiz olarak veriliyor. Her iki oyun da 22 Haziran tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak.

Her iki oyun da aksiyon, dövüş ve platform oyunu olarak kayıtlara geçiyor. Oyunlar tek ya da eşli olmak üzere oynanabiliyorlar.

Guacamelee! 2:

"Popüler Guacamelee oyununun uzun zamandır beklenen devamıyla Mexiverse'e dönün! Tam 4 oyunculu işbirliğine dayalı oynanış, müthiş ve yeni güreş hareketleri, arsız yeni düşman liderleri, iki kat daha fazla düşman ve %300 daha çok tavuk!"

Guacamelee! Super Turbo Championship Editon:

"Guacamelee!, (tüm dünyadaki en güzel kız olan) Başkanın kaçırılan Kızını kurtarmak üzere şeytani Carlos Calaca ve onun ölü kölelerinden oluşan ordusuyla savaşmak için SİZİN dövüşçü rolünü üstlendiğiniz bir aksiyon platform oyunudur. Oyunda tavuklar da var."