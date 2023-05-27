Deepfake ile dolandırıldı: 12 milyon TL'sini kaybetti

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Çin'de yaşanan bir dolandırıcılık olayı Deepfake'in tehlikelerini gözler önüne serdi. Guo adlı şahıs, Deepfake teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir video nedeniyle yaklaşık 12 milyon TL değerinde parasını kaybetti.

Polis ekiplerinin açıkladığı bilgilere göre dolandırıcının İç Moğalistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baouto bölgesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Baotou polisi, havalenin 3,3 milyon yuanlık kısmının durdurulduğunu belirtti. Ekipler, paranın geri kalan kısmı ve dolandırıcının bulunması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.