Steam, Google ile yollarını ayırdı
Oyun satın alma platformu Steam artık Google’ın sahip olduğu Google Analytics’e veri vermeyeceğini açıkladı.
Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Steam, yeni bir karar ile gündeme geldi. Platform artık Google’ın sahip olduğu Google Analytics’e veri vermeyeceğini açıkladı.
Steam bu yeni kararla birlikte kullanıcılarının gizliliğine daha çok önem vereceğini belirtti. Steam artık cinsiyet, ırk, yaş gibi bilgilerin toplanmayacağını ve saklanmayacağını duyurdu. AncakSteam oyun yapımcılarına bilgi vermek için kendi analiz sistemi UTM’yi geliştireceğini belirtti.
Artık UTM sisteminde kullanıcıların ne kadar süre platformda olduğu ve yeni kullanıcı olup olmadığı gibi bilgiler de yer alacak.
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