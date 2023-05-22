Steam, Google ile yollarını ayırdı

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Steam, yeni bir karar ile gündeme geldi. Platform artık Google’ın sahip olduğu Google Analytics’e veri vermeyeceğini açıkladı.

Steam bu yeni kararla birlikte kullanıcılarının gizliliğine daha çok önem vereceğini belirtti. Steam artık cinsiyet, ırk, yaş gibi bilgilerin toplanmayacağını ve saklanmayacağını duyurdu. AncakSteam oyun yapımcılarına bilgi vermek için kendi analiz sistemi UTM’yi geliştireceğini belirtti.