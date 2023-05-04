Deepfake videoları satılmaya başlandı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:53

Birkaç tıklama ile kişilerin yüzlerinin farklı bir vücutta yer aldığı videoların oluşturulabildiği deepfake teknolojisi son yıllarda giderek popüler hale geldi. Ancak bu teknolojinin yanlış kullanımı özellikle siyasi ve sosyal manipülasyonlar gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Çinli teknoloji şirketi Tencent, yan kuruluşu Tencent Cloud aracılığıyla 145 dolardan deepfake videoları satmaya başladı.

Tencent Cloud'ın hizmetini kullanmak için deepfake videosunu yaptırmak istediğiniz kişinin en az üç dakikalık ve 100 cümlelik konuşmasına sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra 24 saat içerisinde Tencent Cloud size o kişinin deepfake videosunu oluşturabiliyor. Hizmet hem Çince hem de İngilizce olarak kullanıcılara sunuluyor.

Tencent, yüzleri deepfake teknolojisiyle değiştirilen kişilerin "gerçek dışı" bir şekilde reklamlar ve filmler için kullanılmasını sağlıyor. Üstelik müşterilerin istekleri doğrultusunda deepfake teknolojisi kullanılarak kişilerin görünümleri değiştiriliyor.

Bu durum insanların söz konusu videoları bir gerçekmiş gibi algılamalarına neden olabilir ve manipülasyona neden olabilir.