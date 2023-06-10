Deepfake videoları tespit etmenin yolu: Kalp atışları

Yayınlanma: 10.06.2023 - 13:50

Güncelleme: 10.06.2023 - 13:50

Bu teknoloji, bir kişinin yüzü veya sesi gibi özelliklerini taklit etmek için yapay zeka kullanılıyor.

Deepfakeler, gerçek olanlardan ayırt edilmesi zor olabilen manipüle edilmiş videolar. Ancak, bu deepfakelerin tespiti için çalışmalar da yapılıyor.

Binghamton Üniversitesi'nde Dr. Umur Aybars Çiftçi, deepfake teknolojisinin tespitinde yeni yöntemler geliştiriyor.

Dr. Umur Aybars Çiftçi ve Dr. İlke Demir, bir videoda konuşan kişinin gerçek olup olmadığını tespit etmek için kalp atışını kullanabilen bir teknoloji geliştirdi.

Independent Türkçe'den Esra Öz'ün haberine göre bu teknoloji, insan vücudundaki kalp atışının yarattığı ufak renk değişikliklerini tespit ederek videodaki kişinin gerçekliğini doğrulayabiliyor.

Kalp atım hızı ölçülerek tespit edilebiliyor

Vücudumuzdaki kanın damarlarımıza pompalanması sırasında meydana gelen ufak değişiklikler, kanın içindeki hemoglobinin oksijen taşıması sırasında yüzümüzde ufak bir renk değişikliği yaratır.

Bu değişiklik, normal kamera sistemleri tarafından tespit edilebilir ancak, insan gözü tarafından fark edilmez.

Ancak, bu değişiklikler, yüzdeki kılcal damarların yoğunluğuna, kalbin konumuna ve kişinin yaşına bağlı olarak değişebilir.

Araştırma ekibi, bu değişiklikleri ölçmek için derin öğrenme algoritması kullanarak bir sistem geliştirdi.

Bu sistem, bir videodaki kişinin kalp atışını analiz ederek, gerçekliği doğrulanabilir veya şüpheli olan videoları tespit edebiliyor.

Örneğin, bir deepfake videosunda kalp atışı gerçek insanlarınkinden farklıdır ve bu nedenle sistem, deepfake videoları tespit edebilir.

Bu teknoloji, sahte videoların yayılmasını önlemek için kullanılabilir. Özellikle, manipüle edilmiş videoların sosyal medyada yayılması ve toplumun algısını değiştirmesi konusunda endişe duyuluyor.

Ancak, bu teknolojinin kullanımı da bazı etik soruları gündeme getiriyor.

Kalp atışlarının kılcal damarlar yoluyla ölçülebildiği söyleyen Çiftçi, "PPG adı verilen bir teknoloji, parmaklardaki renk değişikliklerini kullanarak kalp atışlarını ölçebiliyor ve bu teknoloji zaten hastanelerde kullanılıyor" dedi.

"Benzer bir teknoloji, yüzdeki kılcal damarlar yoluyla kalp atışlarını ölçebilir, ancak bu teknolojinin daha fazla geliştirilmesi gerekiyor" diyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kamera kullanarak kalp atışlarını ölçmek için, kılcal damarlardaki renk değişikliklerinin tespit edilmesi gerekiyor. Kameraların kalitesi önemli olmakla birlikte, normal cep telefonu kameraları veya bilgisayar kameraları kullanılarak da bu teknolojinin tespiti yapılabilir.

Göz hareketlerini analiz ederek deepfakeler tespit edilebiliyor

Bir başka projede Dr. Çiftçi ve Dr. Demir, göz hareketlerini analiz ederek deepfakelerin nasıl tespit edilebileceğini araştırıyor.

Dr. Umur Aybars Çiftçi, araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi:

Normal olarak bir deepfake yapıldığı noktada, gözlerde oluşan hatayı tespit edebiliyor. Araştırmalarımızı yaparken özellikle göz bebeklerinin baktığı noktaların aynı nokta olmadığı, gözlerin biraz daha birbirinden farklı noktalara baktıkları ve ileride kesişmediklerini tespit ettik. Göz bebeklerinin normal insanlarda olduğu gibi daha sabit durmak yerine daha fazla oynadığının farkına vardık. Bunları kullanarak insanın gerçek göz mü yoksa bu herhangi bir şekilde deepfake yapılmış olduğunun kontrolünü yapıyoruz.

Dr. Çiftçi ve Dr. Demir, bir kişinin gözlerinin odaklandığı yerdeki küçük farklılıkları ve göz bebeklerinin nasıl hareket ettiğini inceleyerek, bir videonun gerçek mi yoksa manipüle edilmiş mi olduğunu tespit etmenin bir yolunu buldu.

Bu teknoloji, gazetecilik ve siyaset de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yanlış bilginin yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, herhangi bir videonun gerçek olup olmadığını tespit etmek artık çok daha kolay hale geldi.

Dr. İlke Demir liderliğinde Trusted Media grubu FakeCatcher teknolojisini yayımladı. Bu teknolojiler, yakın bir zamanda bazı firmalar tarafından ürün haline getirilerek insanların kullanımına sunulacak.

Bu sayede, bir video ya da bilginin gerçekliği hakkında hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi edinilebilecek.

Ayrıca, normal cep telefonlarında bile kalp atışını ölçmeye yönelik bazı uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar, hala bazı hatalar içerse de genel olarak kullanıcılar için yararlı.

Gözlerinizin baktığı noktaları tespit etmek için ise normal kameralar ve modern oyun bilgisayarları veya sanal gerçeklik kameraları kullanılabilir.

Bu teknolojiler, günlük hayatta farkında olmadan kullandığımız ancak oldukça faydalı olan araçlar.

Dr. Umur Aybars Çiftçi, tüm bu teknolojiler sayesinde, gerçekliğin doğrulanması ve takibi daha kolay hale geldiğini belirtti.

Korneadan da gerçeklik tespiti yapılabiliyor

Görsel tanıma teknolojileri hızla gelişiyor ve bu teknolojilerin hayatımızın birçok alanında kullanıldığını belirten Dr. Çiftçi, Korneadan gözlerin gerçek olup olmadığının tespiti edilebildiğini söyledi.

Çiftçi, bu teknolojinin korneadaki resimlerin birbirleriyle olan aynılığına bakarak, eğer birbirleriyle aynı değillerse iki gözün farklı lokasyonlarda olduğunu tespit ederek, bir resmin gerçek olup olmadığını anlayabildiğini belirtti