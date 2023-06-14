Deepfake videolarının sayısı her yıl yüzde 900 oranında artıyor!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:51

Güncelleme: 14.06.2023 - 13:55

Deepfake aldatma tekniklerinin kullanımı, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların yüzlerini veya vücutlarını dijital olarak değiştirmeye, böylece herhangi birinin başka biri gibi göründüğü gerçekçi görüntü, video ve ses materyallerini üretmeye olanak sağlıyor. Bu manipüle edilmiş video ve görüntüler sıklıkla yanlış bilgi yaymak ve diğer kötü niyetli amaçlar için kullanılıyor.

FİNANSAL DOLANDIRICILIK

Deepfake görüntüler, suçluların kurbanları tuzağa çekmek amacıyla ünlüleri taklit etmek için geliştirdikleri görüntülerin kullanıldığı sosyal mühendislik tekniklerine konu olabiliyor. Örneğin geçen yıl Elon Musk'ın şüpheli bir kripto para yatırım planından yüksek getiri vaat eden yapay olarak oluşturulmuş deepfake videosu, kullanıcıların para kaybetmelerine neden oldu. Dolandırıcılar bunun gibi sahte videolar yaratmak için ünlülerin görüntülerini kullanıyor.

BÜYÜK ŞİRKETLER HEDEF ALINIYOR

Deepfake videolarının bir başka kullanımı ise iş hayatında oluyor. Çalışanlar, siber suçlular tarafından üst düzey şirket yöneticilerinin deepfake videoları oluşturularak kandırılıyor.

Örneğin geçen aylarda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir banka müdürü, siber suçlular tarafından ses deepfake'i kullanılarak kandırıldı. Suçlular banka müdüründen 35 milyon dolar çaldı.

Antivirüs yazılımı şirketi Kaspersky tarafından darknet üzerindeki deepfake videolarını oluşturma maaliyeti hakkında bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda açıklanan bilgilere göre deepfake videosu oluşturmanın oldukça maaliyetli olduğu yer aldı.

Düşük kalitedeki deepfake videoları toplumun çok küçük bir kesmini kandırabiliyor. İnsanlar yüz ifadesindeki gecikmeleri veya çene şeklindeki bulanıklığı fark edebiliyor.

MALİYETİ 20 BİN ABD DOLARI

Bu nedenle, siber suçlular bir saldırıya hazırlanırken büyük miktarda veriye ihtiyaç duyuyor. Taklit etmek istedikleri kişinin fotoğrafları, videoları ve sesleri gibi. Farklı açılar, ışık parlaklığı, yüz ifadeleri, hepsi nihai kalitede büyük rol oynuyor. Sonucun gerçekçi olması için kullanılan bilgisayarın gücünün de üst düzey olması gerekiyor. Tüm bunlar büyük miktarda kaynak gerektiriyor ve bu kaynağa yalnızca az sayıda siber suçlu erişebiliyor. Bu nedenle deepfake sağlayabileceği tehlikelere rağmen hala son derece nadir bir tehdit olmaya devam ediyor ve yalnızca az sayıda insan bu dolandırılığa maruz kalıyor. Kaspersky'ın açıkladığı bilgilere göre bir deepfake videosunun fiyatı 20 bin dolardan başlıyor.

“BAZEN İTİBAR RİSKLERİ ÇOK CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Dmitry Anikin, konu ile ilgili açıklamasında şunları dedi:

"Deepfake'in işletmeler için oluşturduğu en ciddi tehditlerden biri her zaman kurumsal verilerin çalınması değildir. Bazen itibar riskleri çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yöneticinizin hassas konularda kutuplaştırıcı açıklamalar yaptığı bir videonun yayınlandığını düşünün. Şirket için bu durum hisse fiyatlarında hızlı bir düşüşe yol açabilir. Ancak, böyle bir tehdidin riskleri son derece yüksek olmasına rağmen, deepfake oluşturmanın maliyeti ve çok az saldırganın yüksek kaliteli bir deepfake oluşturabilmesi nedeniyle bu şekilde saldırıya uğrama şansınız son derece düşüktür. Bu konuda yapabileceğiniz şey, deepfake videoların temel özelliklerinin farkında olmak ve size gelen sesli mesaj ve videolara şüpheyle yaklaşmaktır. Ayrıca, çalışanlarınızın deepfake'in ne olduğunu ve nasıl fark edebileceklerini anladıklarından emin olun. Örneğin sarsıntılı hareket, cilt tonunda kaymalar, garip göz kırpma veya hiç göz kırpmama gibi işaretler belirleyici olacaktır."