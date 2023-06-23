Denizaltı kazasından sonra benzer hikayeye sahip oyunun satışları patladı
Titan isimli denizaltının 18 Haziran itibariyle kaybolması büyük gündem oldu. Bu olayın ardından Steam'de yer alan korku türündeki denizaltı temalı oyun Iron Lung'un satışları fırladı.
Titan isimli denizaltı 18 Haziran tarihinde Atlantik Okyanusu'na dalış gerçekleştirmişti. Titanik'in enkazını ziyaret edecek olan denizaltı okyanusta kaybolmuştu.
OceanGate Expeditions adlı firmaya ait olan denizaltının 22 Haziran tarihinde enkazına ulaşıldı. Şirketin kurucusu Stockton Rush, Fransız derin kaşifi Paul-Henri Nargeolet, İngiliz milyarder Hamis Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman gerçekleşen kazada hayatını kaybetti.
DonanımHaber'in haberine göre, olayın ardından benzer bir senaryoya sahip olan Iron Lung oyunun Steam'de satışları yükselişe geçti.
Korku türünde bir oyun olan Iron Lung'ın geliştiricisi David Szymanski Twitter'dan açıklamasında bu durumun karşısında 'dehşet verici' ifadelerini kullandı.
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