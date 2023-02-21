Google deprem uyarı sistemi nedir? Deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışır?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:48

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:48

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Deprem erken uyarı sistemi bir kez daha gündeme geldi. Saniyelerin bile büyük önem taşıdğı deprem öncesinde Deprem erken uyarı sistemi hayat kurtarıyor.

DEPREM UYARI SİSTEMIİ NEDİR?

Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

Telefondan Android Deprem Uyarı Sistemi'ni açmak için, ayarlar uygulamasından deprem uyarısının aktif edilmesi gerekiyor.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi’ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

Verilen bilgiye göre ayrıca, yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD’ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca ulaşabilecek.