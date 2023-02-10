Deprem yardımı toplama alanlarının ihtiyacını gösteren siteler nedir?
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin her yerinde deprem için yardım toplama merkezleri kuruldu. Bu bölgelerde insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Üç büyük şehir için toplanma alanlarındaki insan gücü ve ihtiyaç listesi paylaşıldı.
Türkiye’nin dört bir yanında deprem bölgeleri için seferber insanlar seferber oldu. Belediyeler tarafından kurulan yardım toplama alanlarına bağışlar devam ediyor. Gelen yardımları kutulama ve araçlara yüklemek için iş gücüne ihtiyaç duyuluyor.
Bir grup gönüllü tarafından hazırlanan internet siteleri sayesinde hangi bölgelerde iş gücüne ihtiyaç olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu sitelerde yer alan bilgiler her saat başı yenileniyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre 24 saat açık olan yardım toplama alanlarında özellikle gece 10.00’dan sonra insan ihtiyacının çok fazla arttığı belirtildi. Ayrıca bazı bölgelerde hangi ürünlere ihtiyaç duyulduğu da sitelerde gösteriliyor.
Üç büyük şehir için deprem yardımı toplama alanlarında insan ihtiyacını gösteren siteler ise şöyle:
İstanbul
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0epkFl-4dF4FINjTSONWbHivOu702RBIWYnOM1gWkg/htmlview?usp=sharing&fbclid=PAAaZv7qo34FjKGmrXaf2413BJGckCCoZ8kK61mBj4emzOHHxmK_kvth1C3GI
Ankara
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSha8soQR5PWU5FjxLmmcMsHI4p6xUtd5V-oSQG_sd9dhP43rLxkNOceRxi59P1ClmNmTxe1mBtgPos/pubhtml
İzmir
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTfHhRUagvHVBsRmi94JNLpQnzPrGJZlJ_9ehpbmCBqR2TJKsXjkAY9NP0AmBa5nuiIFxkFTwMWtGCV/pubhtml
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