Deprem yardımı toplama alanlarının ihtiyacını gösteren siteler nedir?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:35

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:35

Türkiye’nin dört bir yanında deprem bölgeleri için seferber insanlar seferber oldu. Belediyeler tarafından kurulan yardım toplama alanlarına bağışlar devam ediyor. Gelen yardımları kutulama ve araçlara yüklemek için iş gücüne ihtiyaç duyuluyor.

Bir grup gönüllü tarafından hazırlanan internet siteleri sayesinde hangi bölgelerde iş gücüne ihtiyaç olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu sitelerde yer alan bilgiler her saat başı yenileniyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre 24 saat açık olan yardım toplama alanlarında özellikle gece 10.00’dan sonra insan ihtiyacının çok fazla arttığı belirtildi. Ayrıca bazı bölgelerde hangi ürünlere ihtiyaç duyulduğu da sitelerde gösteriliyor.

Üç büyük şehir için deprem yardımı toplama alanlarında insan ihtiyacını gösteren siteler ise şöyle:

İstanbul

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0epkFl-4dF4FINjTSONWbHivOu702RBIWYnOM1gWkg/htmlview?usp=sharing&fbclid=PAAaZv7qo34FjKGmrXaf2413BJGckCCoZ8kK61mBj4emzOHHxmK_kvth1C3GI

Ankara

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSha8soQR5PWU5FjxLmmcMsHI4p6xUtd5V-oSQG_sd9dhP43rLxkNOceRxi59P1ClmNmTxe1mBtgPos/pubhtml

İzmir

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTfHhRUagvHVBsRmi94JNLpQnzPrGJZlJ_9ehpbmCBqR2TJKsXjkAY9NP0AmBa5nuiIFxkFTwMWtGCV/pubhtml