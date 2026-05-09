Dev yapay zeka veri merkezlerine tepki yükseliyor

Avustralya’da sayıları hızla artan yapay zeka veri merkezleri, artan gürültü ve kirlilik nedeniyle bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

Avustralya’da özellikle Sydney ve Melbourne kentleri çevresinde artan yapay zeka yatırımları ile birlikte sayıları hızla artan ve genişleyen veri merkezlerinin oluşturduğu gürültü, hava kirliliği ve görsel kirlilik, bölge sakinleri arasında rahatsızlık oluşturdu. Veri merkezleri sayısında yoğun artış yaşanan ülkede yeni yatırımlar iştah kabartırken, durum aynı zamanda elektrik tüketimi, su kullanımı, gürültü ve şehir planlaması konusunda endişe oluşmasına neden oluyor.

Hızla çoğalan ve sanayi bölgelerinin yanı sıra yerleşim yerleri yakınlarında da görülmeye başlanan veri merkezleri, sürekli çalışan soğutma sistemlerinin gürültüsü, dizel jeneratör emisyonları, artan ısı, yoğun su tüketimi ve elektrik sistemi üzerinde oluşan baskı nedeniyle çevre sakinleri arasında tepki ve endişeye neden oluyor.

Avustralya basını, ülke genelinde bu dev veri merkezlerine yakın yaşayan insanlara ulaşarak bu tesisler hakkında ne düşündüklerini sordu. 19 aylık oğlunu parka götürürken "M3" adlı devasa bir veri merkezinin önünden geçtiklerini söyleyen Melbourne West Footscray sakini Sean Brown, "Sürekli genişleme nedeniyle bitmeyen inşaat gürültüsünden, yükselen dev kulelerden, arka planda sürekli duyulan uğultulardan ve içerideki sunucuları çalıştırmaya yardımcı olan ve sayıları giderek artan dizel jeneratörlerin saldığı gazlardan nefret ediyorum" dedi.

Çocuğunun geleceği için de endişelendiğini söyleyen Brown, "Oğlum, çevreye etkisinin ne olduğu hiçbir zaman incelenmemiş olan bir tesisin gölgesinde büyüyor" ifadelerini kullandı.

"Park ve spor alanının yanına veri merkezi kuracaklar"

Sydney şehir merkezine 9 kilometre mesafedeki Lane Cove River’da inşa edilmesi planlanan ve bölgedeki dördüncü veri merkezi olacak "Project Mars" isimli 90 megavatlık yeni bir veri merkezi, New South Wales eyaleti hükümetinin onayını bekliyor.

Bölge sakinlerinden Daniel Bolger, merkezin "Lane Cove’un akciğerleri" olarak tanımladığı Blackman Park’ın hemen yanına kurulacağını söyledi. Buradaki park ve spor alanının her hafta sonu mahallenin yüzde 50’si tarafından kullanıldığına dikkat çeken Bolger, "Şimdi ise buranın hemen yanına veri merkezi kuracaklar" dedi.

"Dev veri merkezleri sanayi bölgelerinde olmalı"

Batı Avustralya’da Perth kentinin 15 kilometre doğusundaki Hazelmere’de planlanan 15 bin metrekarelik, üç katlı ve 120 megavata kadar elektrik kullanacak veri merkezi inşası planları da tepkiye neden oldu. Bölge sakinlerinden Kate Herren, "Bu konumun böylesine büyük ölçekli bir proje için tamamıyla uygunsuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bölgenin yerel halkından olan Walter McGuire ise "Dev veri merkezleri, nehirlerimizin ve sulak alanlarımızın kıyısında değil, sanayi bölgelerinde olmalı" dedi.

Yapay zeka odaklı altyapı yatırımlarının en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Avustralya’da halihazırda yaklaşık 300 veri merkezi bulunuyor.