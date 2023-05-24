Diablo 4'e Türkçe dil desteği geliyor!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:28

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:28

Dünyanın en popüler oyun stüdyolarından biri olan Blizzard, Diablo serisinin son oyununu çıkarmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgi ile beklenen Diablo 4 adlı oyunun çıkış tarihine kısa bir süre kala Türkçe dil desteği ile geleceği ortaya çıktı.

Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson yaptığı açıklamada "Diablo IV'te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Korunak'ta görüşmek üzere!" dedi.

DIABLO 4 NE KADAR?

PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarına 6 Haziran tarihinde çıkış yapacak olan Diablo 4, Steam'de 1.199 TL'den satılıyor.