Diablo 4'ün PC sistem gereksinimleri belli oldu
2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Diablo 4'ün PC sistem gereksinimleri açıklandı.
ABD merkezli oyun stüdyosu Blizzard tarafından yapılan efsane oyun serisi Diablo'nun yeni oyunun çıkış tarihine kısa bir süre kaldı. Diablo 4 adlı oyun beta sürümünü geçen aylarda oyunculara sunmuştu. 1.199 TL'den satılan Diablo 4, oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.
6 Haziran tarihinde çıkacak olan oyunun şimdi ise sistem gereksinimlerinin son hali belli oldu. Diablo 4, Nvidia GTX 660 ve AMD Radeon R9 280 ekran kartlarında bile oynanabiliyor olacak.
Oyunun bütün sistem gereksinimleri ise şöyle:
Minimum Sistem Gereksinimi
İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
Depolama: 90 GB SSD
Orta Sistem Gereksinimi
İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Radeon RX 470
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD RAdeon RX 470
Depolama: 90 GB SSD
Yüksek Sistem Gereksinimi
İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD RAdeon RX 5700 XT
Depolama: 90 GB SSD
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