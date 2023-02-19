Diablo IV’ün beta çıkış tarihi açıklandı

Blizzard’ın popüler oyun serisi Diablo’nun 4. oyunu olan Diablo IV, beta sürecine geçiyor. Sadece ön sipariş veren oyuncuların katılacağı süreç 24 Mart’ta başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:41
Diablo IV’ün beta çıkış tarihi açıklandı
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Blizzard’ın aksiyon-RPG türünde oyunu Diablo IV’ün beta çıkış tarihi açıklandı. IGN Fan Fest etkinliği sırasında açıklanan bilgilere göre oyun 24 Mart tarihinde ön sipariş veren kullanıcılar için beta sürecine girecek. 26 Mart’a kadar devam edecek süreç boyunca oyuncular 25. seviyeye kadar oynayabilecekler. Ayrıca beta sürecinde giriş bölümü ve Act 1’in tamamı da oynanabilir olacak.  

BLIZZARD OYUNCULARI UYARDI 

Blizzard yaptığı açıklamada beta süreci boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşılabileceğinin de altını çizdi. Blizzard 28 Şubat’ta yeni bir etkinlik yapacağını ve bu etkinlikte Diablo IV hakkında daha çok bilginin de verileceğini açıkladı. 

Diablo IV’ün beta sürümü PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One platformları için çıkacak. Diablo IV’ün tam çıkış tarihi ise 6 Haziran olarak belirlendi.


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