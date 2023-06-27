Diablo 4'ün yapımcısı Blizzard saldırı altında

Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:31

Güncelleme: 27.06.2023 - 15:31

Blizzard, geçen pazar günü, Diablo 4'ü saatlerce oynanamaz hale getiren sorunu açıkladı. Firmanın açıkladığı bilgilere göre sunucuları DDoS saldırısına uğradı.

Oyuncular cumartesi gecesi Diablo 4 ve diğer Battle.net oyunlarına giriş yaparken sorunlar yaşadıklarını bildirdi ve bu sorunlar pazar sabahına kadar devam etti. Blizzard'ın müşteri destek Twitter hesabı, sorunun kaynağının bir DDoS saldırısı olduğunu açıkladı ve şirketin saldırıyı azaltmak için aktif olarak çalıştığını belirtti.

Saldırının etkisi o kadar büyük oldu ki Battle.net'e bir uyarı mesajı eklendi. Pazar akşamına kadar Blizzard'ın müşteri destek hesabı saldırının sona erdiğini duyurdu, ancak saldırının etkisini hafifletip hafifletmediği veya saldırının arkasındaki kişilerin faaliyetlerini durdurup durdurmadığı hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Bu sorun, hayranlar arasında hayal kırıklığı ve huzursuzluk yaratırken, sosyal medya ve çevrimiçi forumlarda da tepkiler dile getirildi. Bir Reddit kullanıcısı olan LethalBacon, "Benim için 12 saatten fazla bir süre geçti" şeklinde yazarak hayal kırıklığını ifade etti ve durumu sinir bozucu olarak nitelendirdi.

DDoS saldırıları herhangi bir geliştiriciyi ve herhangi bir video oyununu herhangi bir zamanda etkileyebilirken, bu saldırı Blizzard'ın Diablo 4'ü her zaman çevrimiçi bir oyun olarak tutma kararını da tartışmalı hale getirdi ve oyunda çevrimdışı bir mod taleplerinin artmasına yol açtı. Diablo 4, Haziran ayının başlarında piyasaya sürüldüğünden bu yana birçok kez oturum açma sorunları nedeniyle oynanamaz hale geldi ve bağlantı kopmaları ve diğer teknik sorunlar, oyuncuların 'Hardcore' karakterlerinin trajik bir şekilde ölmesine neden oldu.