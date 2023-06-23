Epic Games bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak veriyor
Her hafta farklı oyunları ücretsiz bir şekilde sunan eden Epic Games, bu hafta da geçen haftaki gibi iki oyunu ücretsiz olarak veriyor.
Epic Games'te bu hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan ikisi belli oldu. Idle Champions of the Forgotten Realms ve theHunter: Call of the Wild oyunları oyunseverler için ücretsiz olarak veriliyor. Her iki oyun da 29 Haziran tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak.
BU HAFTA İKİ FARKLI OYUN ÜCRETSİZ
Idle Champions of the Forgotten Realms, D&D çoklu evrenlerindeki karakterleri tek bir büyük macerada toplayan bir Dungeons & Dragons strateji yönetim oyunu olarak tanımlanıyor ve tekli oynanıyor.
theHunter: Call of the Wild ise, gerçekçi ve görsel açıdan nefes kesici açık dünyada benzersiz, sürükleyici bir av oyunu olarak biliniyor. Sürükleyici tek kişilik hikayeye odaklanan oyun av deneyimi sunuyor. Oyun diğerinin aksine tek ya da arkadaşlarla beraber oynanabiliyor.
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