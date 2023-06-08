Diablo IV, Blizzard tarihindeki en hızlı satan oyun oldu

Bu haftanın başında yayınlanan Diablo IV, Blizzard tarihinde en hızlı satan oyun oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 13:02
Diablo IV, Blizzard tarihindeki en hızlı satan oyun oldu
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Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında da yer alan Blizzard'ın yeni oyunu Diablo IV, resmi olarak salı günü(6 Haziran'da) satışa çıktı. Oyunseverlerin beklediği oyun için pek çok kişi zaten ön sipariş vermişti.

Ön sipariş veren kişiler oyunu 1 Haziran'da oynamaya başladı. Yaklaşık 1 hafta toplam 93 milyon saatin geçirildiği de duyuruldu.

Küçük bazı sorunların yaşandığı ancak kısa sürede düzeltiği oyunun hem konsolda hem de PC tarafındaki satışlarında rekor kırdığı aktarılıyor. Ancak belirli bir rakam verilmiyor.

Oyunda platformlar arası ve çapraz ilerleme desteği de bulunuyor. 


Diablo IV Diablo IV, Blizzard Blizzard Blizzard tarihinde en hızlı satan oyun

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