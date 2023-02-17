Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun belli oldu
Her hafta oyunseverlere farklı oyunlar hediye eden Epic Games, bu hafta kendi ordunuzu kurup, düşmanlarınızla savaştığınız bir oyunu ücretsiz veriyor.
Epic Games geçen hafta 35 TL değerindeki Recihe for Disaster'ı ücretsiz olarak sunmuştu. Oyun restoran kurma ve yönetme üzerine kurulu mutfak oyunuydu. Bu hafta ise Warpips adı verilen ve kendi ordunuzu kurup, düşmanlarla savaştığınız bir oyunu hediye ediyor.
90 TL DEĞERİNDEKİ OYUN ÜCRETSİZ OLUYOR
Normalde 90 TL değerinde olan oyun, rogue-lite ve strateji türünde listeleniyor ve oyuncuların doğru teknolojilerle kendi ordularını kurması üzerine odaklanıyor.
Oyun 23 Şubat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilir olacak.
Oyunun Epic Games'te yazan açıklaması ve sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
"Warpips, çabuk öğrenilen ama oldukça derin ve çekişmeli bir strateji oyunudur. Bu hızlı, modern ve strateji odaklı savaş oyununda doğru asker, tank, helikopter ve uçak düzenlerini konuşlandır. En iyi ordu düzenini kur, doğru teknolojileri araştır ve rakibini ezip geç!"
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8.1/10
İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 6400 2.4 GHz
Bellek: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 veya ATI Radeon HD 5570
Depolama: 550 MB
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 4690K veya AMD Ryzen 7 1700
Bellek: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850
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