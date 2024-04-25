Dijital İletişim Profesörü Ali Murat Kırık anlattı: Yapay zeka hangi mesleklerin yerini alabilir?

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:49

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:07

Yapay zeka teknolojisi yıllar içinde gelişimini sürdürerek pek çok meslek alanında kullanılmaya başlandı. Yapay zeka robotlarının sanat eserleri ortaya koyduğu, sunuculuk ya da editörlük yaptığı ya da bir yasa tasarısı hazırladığı örnekler çoğaltılabilir.

Yapay zekanın mesleklerin yerini alıp alamayacağı ise tartışma konusu. Konuya dair Cumhuriyet TV’de değerlendirmelerde bulunan Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, günümüzde insan desteği olmaksızın herhangi bir mesleği icra eden yapay zeka olmasa da gelecekte olabileceğini düşünüyor.

(Dijital İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık)

MEDYA SEKTÖRÜ İLK ETKİLENECEK SEKTÖR!

En başta medya sektöründe yer alan mesleklerin yapay zeka gelişiminden etkileneceğini söyleyen Kırık, sunuculuk, gazetecilik gibi meslekleri yapay zekanın rahatlıkla yapabileceğini söyledi. Kırık, “Metin, görüntü oluşturan, 60 saniyelik videolar oluşturan uygulamalar var. Tanıtım ve tasvir doğru yapılırsa direkt istediğiniz içeriği veriyor. Örneğin yayın politikasını doğru şekilde tasvir ederseniz o politikaya uygun haber üretecektir. Eşik bekçiliği bile yapabilir” diye konuştu.

Yapay zekanın duygulardan yoksun olması sebebiyle gazetecilik etiğine uygun haber üretmesinin zor olacağını söyleyen Kırık, ilerleyen yıllarda duygulardan yoksun olmayan yapay zekaların da gelişebileceğini ekledi.

YAPAY ZEKANIN İDEOLOJİSİ OLABİLİR Mİ?

Eğitim sektörünün de etkileneceğini belirten Kırık, “Yapay zeka gerekli içeriği öğrendikten sonra akademisyenlerin işini de yapabilir” dedi ve şöyle devam etti: “Ders programı hazırlama işini artık pek çok kişi yapay zekaya yaptırıyor” diye konuştu.

Yapay zekanın ideolojisinin olup olamayacağının ise üretildiği ülkenin ideolojisiyle bağı olduğunu belirten Kırık şu örneği verdi:

“Amerikan bir yapay zeka uygulamasına ‘Amerika’yı eleştiren bir yazı yaz’ dediğimde. ‘Böyle bir şey yazamam’ yanıtı almıştım. Yapay zeka alanında ciddi yatırım yapan şirketler var. Uluslararası bir çalışma ile bu şirketler kontrol altına alınmalı çünkü yapay zeka onu üretenin çıkarlarını gözetecektir. Bu konuda lokal yasalar yeterli olmayacak, konuya özel yasa tasarıları şimdiden çalışılmalı.”

Brezilya’da bir belediye meclis üyesinin hazırladığı yasa tasarısını yapay zekaya hazırlattığını itiraf ettiğini anımsatan Kırık, “Dava dosyalarını ve ilgili kanunları yüklediğiniz takdirde ilgili maddeleri önünüze çıkaran ve metne dönüştüren uygulamalar var. Danışmanlık ücretleri böylecek tarih olabilir” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA SİYASETE NASIL ETKİ EDECEK?

Yapay zekanın siyasette de etkili bir hale geldiğini belirten Kırık, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yapay zekayı kullanarak aday belirleme sürecini örnek verdi. İlerleyen yıllarda siyasette yapay zekanın daha çok yer alacağını söyleyen Kırık özellikle siyasetçilere danışmanlık yapan isimlerin yerini yapay zekaların alabileceğini hatta herkesin psikolojik süreçlerine dahi hakim olan bir dijital danışmanı olabileceğini aktardı.

Günümüzde hastalık teşhislerinde yapay zekanın kullanıldığını ve ameliyat yapabilen robotların olduğunu anımsatan Kırık, doktora gitme alışkanlığının azalabileceğini belirtti ancak yine de yapay zekanın her konuda doğru bilgiyi aktaramadığını ve bir doktor tarafından konulan teşhisin teyit edilmesi gerektiğini ekledi.

Kırık, yapay zekanın bir teknik direktöre dönüşebileceğini sporcuların örneğin maçın hangi dakikasından sonra performansının düştüğünü analiz ederek ya da maçın hangi anlarında yeteneği ölçüsünde daha iyi katkı vereceğini belirleyebileceğini belirtti.

Yapay zekanın sanat eserleri ortaya koyup koyamayacağı ise duygu yoksunluğu sebebiyle tartışılıyor. Kırık, “Günümüzde tablo, müzik veya yazın üreten yapay zekalara telif davalarının açıldığı görülüyor çünkü yapay zeka var olan eserleri tarayarak ortaya bir şey çıkarıyor. Ses ve görüntü taklidi de neredeyse mükemmel hale geldi. Oyunculuk ve müzisyenlik yapay zekanın yapabileceği mesleklerden. Yıllar önce kaybettiğimiz bir aktörü bir senaryoda yapay zeka ile rol aldırabiliriz. Yine bir aktörün sesi ile istediğimiz bir dilde seslendirme yaptırabiliriz. Yani dublaj sanatçılığı da yapay zekanın yapabileceği bir meslek” dedi.