Dijital oyun geliştirenlere 5 yılda 2 milyar lira destek verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital oyun geliştiren 5 bin 145 KOBİ'ye son 5 yılda KOSGEB tarafından 2,3 milyar liraya yakın destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yazılı soru önergesi vererek dijital oyun sektörüne sağlanan destekleri sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Kacır, oyun sektörünün, Türkiye'nin küresel ölçekte dikkat çeken alanlarından olduğunu belirtti.

Dijital oyun geliştiricilere sağlanan desteklere ilişkin bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

Dijital oyun geliştiren KOBİ'ler, '62.10-Bilgisayar Programlama Faaliyetleri' NACE kodunda değerlendirilmektedir. KOSGEB destekleri kapsamında son 5 yılda söz konusu sektörde faaliyet gösteren 5 bin 145 KOBİ'ye 2026 fiyatlarıyla yaklaşık 2,3 milyar lira destek ödemesi yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından ise teknoloji ve yenilik destek programları çerçevesinde oyun geliştirme ve dijital oyun alanında son 5 yılda 211 projeye 2026 fiyatlarıyla 863 milyon lira destek sağlanmıştır.

Kacır, 5 tasarım merkezi ile 13 AR-GE merkezinde dijital oyun alanında proje çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "Teknoparklarda ise dijital oyun alanında 876 firma faaliyet göstermekte olup bu firmalarımızın son 5 yılda gerçekleştirdikleri ihracat toplamı 1,03 milyar dolardır." bilgisini paylaştı.

Bu firmalarda istihdam edilen personel sayısının 14 binin üzerinde olduğunu kaydeden Kacır, firmalara çeşitli destekler sağlandığını vurguladı.