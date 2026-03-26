ChatGPT için geliştirilen yetişkin modu rafa kaldırıldı

Yapay zekanın erotik amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek isteyen şirketler bunlarla ilgili çalışmalar yaparken, OpenAI'ın ChatGPT için 'yetişkin modu' geliştirdiği duyurulmuştu. Burada yaş doğrulaması yapan kullanıcılar yapay zeka ile erotik konuşmalar yapabilecekti. Ancak hem kamuoyu hem de şirket tarafından gelen tepkilerin ardından geliştirilen modun süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

Yapılan son açıklamada etik sorunların aşılamaması ve bazı önemli teknik zorlukların yetişkin modunun süresiz ertelenmesine neden olduğu belirtildi.

2025 yılının sonlarında duyurulan yetişkin modu Sam Altman'ın deyimiyle 'yetişkinlere yetişkin gibi davranmanın' bir yolu olarak gösterilmişti. Burada ChatGPT ile müstehcen içerikli yazışmalara izin verilecekti ancak ses, görüntü ya da video gibi materyallere izin verilmeyecekti.