ChatGPT için geliştirilen yetişkin modu rafa kaldırıldı

26.03.2026 20:17:00
Haber Merkezi
ChatGPT için geliştirildiği söylenen yetişkin modu için karar verildi. Yetişkin modu daha sunulmadan rafa kaldırıldı.

Yapay zekanın erotik amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek isteyen şirketler bunlarla ilgili çalışmalar yaparken, OpenAI'ın ChatGPT için 'yetişkin modu' geliştirdiği duyurulmuştu. Burada yaş doğrulaması yapan kullanıcılar yapay zeka ile erotik konuşmalar yapabilecekti. Ancak hem kamuoyu hem de şirket tarafından gelen tepkilerin ardından geliştirilen modun süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

Yapılan son açıklamada etik sorunların aşılamaması ve bazı önemli teknik zorlukların yetişkin modunun süresiz ertelenmesine neden olduğu belirtildi.

2025 yılının sonlarında duyurulan yetişkin modu Sam Altman'ın deyimiyle 'yetişkinlere yetişkin gibi davranmanın' bir yolu olarak gösterilmişti. Burada ChatGPT ile müstehcen içerikli yazışmalara izin verilecekti ancak ses, görüntü ya da video gibi materyallere izin verilmeyecekti.

İlgili Konular: #Yapay zeka #OpenAI ChatGPT #OpenAI

WhatsApp'a yeni özellikler geldi WhatsApp için birçok özellik test ediliyor ancak yapılan testler sonucunda 6 yeni özellik kullanıcılar için sunuldu.
Yapay zeka döneminde dijital alışkanlıkları güncellemek gerekiyor Kaspersky, yapay zekanın hızla dönüştürdüğü dijital dünyada, olası siber risklerden korunmak adına güvenlik alışkanlıklarının nasıl güncelleneceğine ilişkin yol haritası paylaştı.
OpenAI, yapay zeka destekli video oluşturma aracını kapatıyor OpenAI, artık video oluşturma odaklı bir yapay zeka aracına odaklanmak istemiyor.