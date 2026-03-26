WhatsApp'a yeni özellikler geldi

WhatsApp'a yeni özellikler geldi

26.03.2026 18:36:00
WhatsApp'a yeni özellikler geldi

WhatsApp için birçok özellik test ediliyor ancak yapılan testler sonucunda 6 yeni özellik kullanıcılar için sunuldu.

WhatsApp için depolama tarafına odaklanan, platformlar arası sohbet aktarımı kolaylaştıran, tek telefonda iki hesap kullanmayı imkanlı kılan ve tasarım tarafında pek çok yenilik var.

WHATSAPP'A GELEN YENİ ÖZELLİKLER

Depolama alanında yer açmayı daha pratik hale getiren özellik, büyük dosyaları doğrudan sohbetin içinde bulup silmeyi sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar yer kapladığı için o sohbetleri silmek zorunda kalmıyor. Özelliğe, 'depolama alanını yönet' kısmından ulaşılıyor.

Yeni imkana göre sohbetlerinizi iOS'tan Android'e aktarılması destekleniyor. Bu sayede tek dokunuşla farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar arasında sohbet aktarımı sağlanıyor.

Android'de bir süredir olduğu gibi tek telefonda iki WhatsApp hesabı imkanı iOS için de getirildi. 

Yeni Meta AI fotoğraf rötuşları da yeni sunulan özellikler ile getirildi, bunun yanı sıra ruh haline uygun çıkartmalar ve yapay zeka yazma yardımı da geliştirildi.

