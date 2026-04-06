Samsung, bir uygulamasını daha kapatıyor

6.04.2026 18:11:00
Haber Merkezi
Samsung, yeni yaptığı bir duyuruya göre bir uygulamasını daha kapatıyor. Uygulama temmuz ayına kadar kullanımda olacak.

Samsung Mesajlar uygulamasını yakında kullanımdan kaldıracak. Yapılan açıklamaya göre temmuz ayına kadar kullanımda olacak hizmet, temmuz ayına girildiğinde kullanımdan kaldırılacak.

Kullanımdan kaldırılacak Samsung Mesajlar uygulamasına alternatif olarak kullanıcılara Google Mesajlar'a geçebileceği öneriliyor. 

Samsung, mesajlaşma deneyimini geliştirmek için ve Android işletim sisteminde daha iyi bir performans almak isteyenlerin varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak Google Mesajlar'ı tercih etmesini öneriliyor. 

