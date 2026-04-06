iPhone'lara gelecek bir sonraki güncelleme iOS 27 nasıl olacak?

6.04.2026 18:27:00
Apple'ın tanıtmaya hazırlandığı iOS 27 ile iPhone kullanıcıları bazı yeni özelliklere kavuşacak.

Apple'ın iOS 27 güncellemesiyle kullanıcılara çok büyük yenilikler sunması beklenmiyor. Yapay zeka özelliklerinin artık daha profesyonel şekilde sunulması beklenen yeni güncellemeyle yeni uydu internet bağlantısı desteğinin yanı sıra takvim uygulaması başta olmak üzere bazı uygulamaların yenilenmesi ve hata düzeltmeleri bekleniyor. 

Yeni işletim sistemi güncellemesi WWDC 2026'da karşımıza çıkacak. 

Daha önce yapılan sızıntı ve tahminlere göre yapay zeka özellikleri nihayet iPhone'larda daha sık ve gelişmiş şekilde kullanılabilecek. Apple burada Google ile yardımlaşıyor ve Gemini'nin gelişmiş özelliklerini Apple Intelligence'a taşıdığını göreceğiz.

5G uydu internet bağlantısının da bu güncelleme ile destekleneceği belirtiliyor. Apple'ın yeni C2 modemiyle çıkması beklenen iPhone 18 Pro modellerine özgü sunulacağı tahmin ediliyor. Özellik ile kullanıcılar uydu üzerinden kurduğu bağlantı ile fotoğraf gönderip alabilecek ve diğer internet özelliklerini rahatça kullanabilecek.

Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı iPhone'u da bu yıl gelecek deniyor. Haliyle WWDC 2026'da bu telefona yönelik bazı yazılımsal özelliklerin de gösterilmesi bekleniyor.

WWCDC 2026 8 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

