Dil çevirisinde çığır açan bir kulaklık geliyor...

Yayınlanma: 14.12.2023 - 00:05

Güncelleme: 14.12.2023 - 00:05

Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy Buds 3 Pro, yapay zeka (AI) özelliklerini, özellikle de çevrimdışı dil çevirisini sunarak dikkat çekiyor. Maeil Business Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu özellik, sadece kullanıcı rahatlığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda konuşma verilerinin buluta yüklenmesini gerektirmediği için gizlilik endişelerini de ortadan kaldıracak.

2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Buds 3 Pro'nun, Galaxy S24 akıllı telefonuyla entegre olacak yenilikçi yapay zeka özelliklerini tamamlaması bekleniyor. Bu özellikler arasında, telefon uygulamasına entegre edilmiş bir AI Live Translate Call işlevi bulunuyor. Bu, telefon görüşmelerini gerçek zamanlı olarak çevirmek için kullanıcıya avantaj sağlayacak.

Ayrıca, Galaxy S24'ün, e-posta hazırlama ve metin özetleme gibi, yapay zeka destekli bir şekilde gerçekleştirmesi bekleniyor. One UI 6.1 arayüzü ile birlikte sunulan özellikler arasında Pixel 8'in yapay zeka destekli duvar kağıtları ve Samsung cihazlarında gelişmiş fotoğraf düzenleme yetenekleri gibi benzersiz özellikler de bulunabilir.

Ancak, Galaxy S24'ün bu yapay zeka yoğun işlemleri etkili bir şekilde gerçekleştirmek için yeterli RAM ile donatılıp donatılmayacağı konusunda bazı endişeler bulunuyor. Bu entegrasyonların gerçek dünyadaki etkilerini görmek için tüketicilerin ve teknoloji meraklılarının beklemesi gerekecek.