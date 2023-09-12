Ruj şeklindeki kulaklıktan sonra çanta tasarımında telefon

Huawei ruj kutusuna benzeyen bir kulaklık piyasaya çıkartmıştı. Honor da V Purse modeliyle piyasaya 'çanta tasarımıyla' giriş yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:58
Ruj şeklindeki kulaklıktan sonra çanta tasarımında telefon
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Honor, 1 Eylül'de IFA fuarı kapsamında farklı tasarımlı bir akıllı telefon ile karşımıza çıkmıştı. Honor V Purse adı verilen akıllı telefon modaya uygun şekilde geliyor ve çanta gibi görünüyor.

Telefonun çanta gibi görünmesini sağlayan bir tasarımı var. Deri kayışlar ve zinciri de bulanan V Purse modeli dışarıdan bakıldığında telefon gibi değil de çanta gibi duruyor.

Katlanabilir yapıda olan telefon ekran katlıyken 9 mm kalınlığa ulaşıyor. 

400 bin katlanmaya dayanıklı olduğu aktarılan telefonda her zaman açık ekran da yer alıyor. Donanım tarafındaki özellikleri açıklanmasa da Snapdragon 778G işlemciye ve 35W hızlı şarjı desteklediği duyuruldu.


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