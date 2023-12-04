Güneş enerjisi ile şarj olan kulaklık satışa çıktı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:54

Çin merkezli teknoloji şirketi Baseus, yeni kablosuz kulaklığı Baseus CM10'u tanıttı. Baseus CM10, bölünmüş bir şarj kutusu ve taban tasarımıyla güneş enerjisiyle şarj desteği sunuyor. Güneş enerjisiyle şarj olabilen şarj kutusu, otomobillerin ön camına takılıyor ve tam şarjla 50 saate kadar oynatma süresi sağlıyor.

Kulaklık, sürüş sırasında kullanılabilecek özelliklere sahip ve beyaz veya siyah renk seçenekleri bulunuyor. Yarı kulak içi tasarımı ve çift mikrofonlu gürültü azaltma özelliği, Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor. Ayrıca, titreşim algılama bağlantısı ve otomatik geri bağlanma özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 50 saatlik pil ömrüne sahip olan kulaklık, 90 dakikada tamamen şarj ediliyor.

Baseus CM10'un fiyatı 199 yuan (mevcut kur ile 811 TL) olarak belirlenmiş ve Çin'de satışa sunuldu.. Modelin Bluetooth 5.3 bağlantısı ve güneş enerjisiyle şarj özelliği, kullanıcılarına daha net ve geniş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Baseus'un diğer ülkelerde kulaklığı satışa çıkartıp çıkartmayacağı ise henüz belli değil.