Discord da o kervana katıldı; reklam gösterilecek

Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:34

Güncelleme: 01.04.2024 - 14:34

Popüler uygulamalar arasında yer alan Discord, uygalama içinde reklamlar göstermeye başlayacak. Bu tarz bir kararın neden alındığı henüz bilinmiyor ancak, Wall Street Journal'a göre reklamlar yakında uygulamaya getirilecek.

DISCORD İÇİNDE REKLAMLAR GÖSTERİLECEK

Discord için gelmesi beklenen reklamların istendiği zamana kapatılabileceği bilgisi paylaşılıyor ancak bu seçeneğin 'ücretli aboneler' özelinde mi kalacağı yoksa her kullanıcı isterse reklamları kapatabilecek mi bilinmiyor.

Bilmeyenler için Discord'un Nitro adını verdiği bir ücretli abonelik versiyonu sunuyor ve kullanıcılar normal kullanıcılara göre daha fazla özelliğe ve özelleştirmeye ulaşma imkanı buluyor.