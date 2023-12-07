Discord'un mobil uygulaması yenileniyor, işte yeni tasarım

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:38

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:38

Discord'un mobil uygulaması 2015 yılında piyasaya sürüldü ve aktif bir şekilde kullanılıyor. Masaüstü versiyonda sıklıkla yeni güncellemeler yayınlanan Discord için mobil tarafta büyük bir tasarım değişikliğinin yapılacağı resmi blog sayfasından duyuruldu.

Duyurulduğu kadarıyla Discord'un mesajlar ve sunucular sekmesi yenileniyor. Bunun yanında, şipşak arama bölümü, kanal ve grup/direkt mesajlar, geliştirilmiş bildirim sekmesi ve ayarlarda arama yapabilme gibi yenilikler dahil ediliyor.

WhatsApp gibi uygulamalarda olduğu gibi mesajlaşma deneyimi artacak.

Karanlık temayı daha da karanlıklaştırılıyor. Uygulama bu sayede OLED uyumlu cihazlarda pilden tasarruf etmeye olanak sağlıyor.

Mobildeki sesli ve görüntülü aramaların kullanıcı arayüzü ve etkileşimleri de güncellendi.

Bunun yanında uygulama artık, daha çabuk açılma süresi, artırılmış uygulama performansı, mesajları önbelleğa alma ve arka plan yenileme gibi özelliklere de kavuştu.