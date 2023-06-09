Discord'un abonelik sistemi yüzde 177 zamlandı

Sesli sohbet uygulaması Discord'un abonelik sistemi Discord Nitro yüzde 177 zamlanarak 74,99 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:57
Discord'un abonelik sistemi yüzde 177 zamlandı
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Sohbet ve oyun platformu olan Discord, Nitro adlı abonelik sisteminin ücretini Türkiye'de neredeyse üç katına çıkardı. Daha önce 26,99 TL olan Discord Nitro abonelik ücreti, son güncellemeyle birlikte 74,99 TL seviyesine yükseldi.

Discord, geniş özelliklere ve ayrıcalıklara sahip olan Nitro aboneliğiyle kullanıcılarına özel avantajlar sunuyordu. 

Nitro aboneleri, özel emojiler kullanma, yüksek kaliteli ekran paylaşımı yapma, artırılmış dosya yükleme sınırları gibi ayrıcalıklardan faydalanabiliyordu.

Discord Nitro'nun fiyat artışının nedeni olarak Türkiye'deki döviz kurunun yükselmesi olduğu düşünülüyor. 


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