Discord’a renk değiştirme özelliği geldi!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 17:49

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:49

Topluluk kurma, anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord, günden güne kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Özellikle oyun oynayan kişilerin kullandığı platform, kullanıcılar tarafından en çok beklenen özelliği getirdi.

TEMA RENGİ ARTIK DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Discord’da koyu ve açık olmak üzere iki adet tema rengi bulunuyordu. Birçok kullanıcı tarafından bunların artırılması isteniyordu. Platform kullanıcılarının sesine kulak vererek, çok beklenen tema seçeneklerini getirdi.

Uygulamaya 15 adet yeni tema rengi getirildi. Sadece Discord Nitro sahibi olan kullanıcılara sunulan özellik, henüz Beta sürecinde. Özelliğin tam sürümü ile birlikte daha çok renk seçeneğinin bulunacağı tahmin ediliyor.

TEMA RENGİ NASIL DEĞİŞİTİRİLİR?

Discord uygulamanızın tema rengini değiştirmek istiyorsanız; ilk önce hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra Discord’un Nitro adlı abonelik sistemini satın almalısınız. Bu sistemi satın aldıktan sonra, renk seçenekleri açılıyor.

Discord Nitro’nuz varsa veya satın aldıysanız daha sonra yapmanız gereken ise, ilk önce “Kullanıcı Ayarları” bölümüne giriş yapın. Daha sonra sol tarafta bulunan menüden “Uygulama Ayarları” seçeneğini seçin. Buradan “Görünüm” bölümünün altından “Renk” başlığı altında bulunan renklerden istediğinizi seçebilirsiniz.

Discord’da bulunan tema renk seçenekleri ise şöyle: