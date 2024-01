2024'te yayımlanacak yeni diziler: Netflix, Amazon, Disney+ ve HBO'dan büyük isimler!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 23:25

Güncelleme: 03.01.2024 - 23:25

Hollywood tarihindeki çifte grevin ardından, televizyon yayın takvimleri de değişiyor. İşte 2024 yılında yayımlanması beklenen bazı önemli diziler ve platformlar...

NETFLIX

3 Body Problem (21 Mart): Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss tarafından hazırlanan bilim kurgu dizisi; Eiza González, John Bradley, Liam Cunningham ve Jonathan Pryce gibi ünlü oyuncularla dikkat çekiyor.

Avatar: The Last Airbender (22 Şubat): Daniel Dae Kim, Amber Midthunder ve Utkarsh Ambudkar'ın başrollerini paylaştığı canlı aksiyon Avatar uyarlaması büyük ilgi görmekte. Netflix, bu projeyi Kasım ayında başlatmış ve 100. gün işaretiyle birlikte tanıtım kampanyasını başlatmıştır.

The Good Place Yaratıcısından Yeni Komedi: Mike Schur, Ted Danson ile The Mole Agent'ın yeni versiyonunda bir araya gelirken, Dead to Me'den Liz Feldman'ın No Good Deed adlı komedisinde Ray Romano, Lisa Kudrow, Linda Cardellini, Luke Wilson ve Abbi Jacobson gibi yıldızlar yer alacak.

AMAZON

Fallout (12 Nisan): Lisa Joy ve Jonathan Nolan'ın yönettiği Fallout, video oyunu serisine dayanıyor ve büyük bir bütçeye sahip. Walton Goggins ve Ella Purnell dizinin başrollerinde.

The New Look (14 Şubat): Lulu Wang'ın yönettiği ve Ben Mendelsohn, Juliette Binoche ve Maisie Williams'ın yer aldığı bu tarihi moda draması, modaseverler için oldukça çekici bir yapım.

The Franchise: Jon Brown tarafından yaratılan bu yarım saatlik komedi, zor durumdaki kurgusal bir süper kahraman filmine odaklanıyor ve Aya Cash ile Himesh Patel gibi başarılı oyuncuları barındırıyor.

DISNEY+

Darkhold Diaries: Disney+, Marvel evrenine yeni bir soluk getirecek olan bu dizi, Kathryn Hahn ve Aubrey Plaza gibi ünlü oyuncuları içeriyor.

X-Men '97: Animasyon türündeki bu dizi, X-Men evreninin hayranları için heyecan verici bir geri dönüşü temsil ediyor.

Star Wars: The Acolyte ve Skeleton Crew: Leslye Headland'ın Star Wars: The Acolyte ve Jude Law'ın yönettiği Skeleton Crew dizileri, Star Wars ve bilim kurgu severlere hitap edecek.

HBO

The Franchise: Bu yarım saatlik komedi, Sam Mendes ve Armando Iannucci tarafından yaratıldı ve Aya Cash, Himesh Patel ve Jon Brown gibi yetenekli oyuncuları bünyesinde barındırıyor.

The Regime: Kate Winslet, Andrea Riseborough, Hugh Grant ve Martha Plimpton'ın yer aldığı bu yapım, The Crown sevenleri için bir alternatif sunuyor.

The Sympathizer: Robert Downey Jr. ve Sandra Oh'un başrollerini paylaştığı bu A24 mini filmi, Pulitzer ödüllü romandan uyarlanmıştır.