Disney+, geçen yıldan beri 1.3 milyon abone kaybı yaşadı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:50

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:50

Disney+ 1.3 milyon abone kaybetti. Variety tarafından yayımlanan habere göre abone kaybına yayın hizmeti ücretlerindeki artışın sebep olabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında dünya genelinde abonelik ücretlerinde büyük zamlar yapan Disney+ 1.3 milyonluk abone kaybını bu dönemde yaşadı. Platformun dünya genelindeki toplam abone sayısı, 149.6 milyon kişiye düştü.

Bu sayı, Netflix'in 260 milyon ve Prime Video'nun yaklaşık 200 milyon aboneden oluşan rakiplerine kıyasla daha düşük.

DİSNEY+'A YENİ BİR ZAM DAHA KAPIDA

Aylık 64,99 TL ve yıllık 649,90 TL olan abonelik ücretleri, yeni zam ile birlikte aylık 134,99 TL'ye yıllık ise 1.349,90 TL'ye çıktı.



