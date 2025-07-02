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DJI, yeni kargo drone'u FlyCat 100'ü tanıttı! 80 kilogram'a kadar yük taşıyabiliyor

DJI, yeni kargo drone'u FlyCat 100'ü tanıttı! 80 kilogram'a kadar yük taşıyabiliyor

2.07.2025 20:15:00
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Haber Merkezi
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DJI, yeni kargo drone'u FlyCat 100'ü tanıttı! 80 kilogram'a kadar yük taşıyabiliyor

DJI zorlu şartlarda kullanılmak üzere 80 kg'a kadar yük taşıyabilen yeni drone'unu tanıttı. Cihaz şu an Çin'de satışta ancak küresel satışları da yakında başlayacak.

DJI, drone tarafında farklı alanlarda kullanılmak üzere cihazlar üretiyor. Onlardan biri olan FlyCart 100 ise kargo drone'u olarak karşımıza çıkıyor. Bu modelde gelişmiş sensörlere ek olarak ağır yükleri taşıyacak bir kapasite de bulunuyor. Vinç sistemi bulunan drone sadece 9 dakika içinde şarj olabiliyor. 

Acil durumlarda ya da zorlu koşullarda kullanılmak üzere geliştirilen bu model, 80 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. 6 km'ye kadar da menzil sunuyor. Eğer yük ağırlığı düşürülürse 12 km'ye kadar menzili çıkıyor. Drone, -40 ve -20 derece aralarında çalışabiliyor. Düşük sıcaklıklarda kendini de ısıtabiliyor.

LiDAR sensör bulunan cihazda, balıkgözü kameralar, mm dalga radarı ve gece görüşü için aydınlatma bulunuyor. 

DJI FlyCart 100, Çin'7e 12 bin 400 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı. Küresel olarak satışların ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak yakında çıkması bekleniyor.

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