Microsoft'ta son işten çıkarmalar; 9 bin kişi işten çıkarıldı

Microsoft, mayıs ayında yaklaşık 6 bin kişiyi işten çıkaracağını zaten duyurmuştu. Ancak bunun ardından işten çıkarmalar sürüyor ve toplamda yaklaşık 9 bin kişinin işten çıkarıldığı aktarılıyor. Burada farklı birimlerden kişilerle yolların ayrıldığı aktarılıyor.

Candy Crush'ı geliştiren King'ten 200 kişinin işten çıkarıldığı bu süreçte onlarca ekipten yüzlerce kişinin işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Microsoft'un farklı ekipler ve bölgeler olmak üzere küresel iş gücünün yüzde 4'ünü işten çıkarıyor.

Bu kararların arkasında yönetim katmanlarının azaltılması var.

CNBC'nin aktardığına göre şirket sözcüsü bir e-postada, şirketi ve ekipleri daha dinamik hale getirmek için gerekli organizasyonel değişikliklerin yapılmasına devam ediliyor denildi. Microsoft, Mart ayında 70 milyar dolarlık gelire karşılık yaklaşık 26 milyar dolarlık net gelir bildirdi. Şirket S&P 500 endeksindeki en karlı şirketlerden biri olarak gösteriliyor.