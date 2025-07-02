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Google'a 314 milyon dolarlık para cezası! İzinsiz toplamış

Google'a 314 milyon dolarlık para cezası! İzinsiz toplamış

2.07.2025 19:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Google'a 314 milyon dolarlık para cezası! İzinsiz toplamış

Google, ABD'de Android telefon kullanıcılarından izin almadan veri topladığı gerekçesiyle 314 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

Google, ABD'nin farklı eyaletlerinde farklı sebeplerle cezalara çarptırılıyor. Bu sefer Kaliforniya'da açılan ve 49 eyaleti kapsayan davada şirket Android cihazlardan izin almadan veri topladığı gerekçesiyle 314 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Davanın başlaması ise önümüzdeki yıl olacak.

Davada, Google'ın kullanıcıların izni olmadan bekleme durumunda olan Android telefonlardan veri topladığı ve bu süreçte hücresel veri tükettiği ileri sürüldü. 

Reuters tarafından aktarılan habere göre dava 2019 yılında 14 milyon Kaliforniyalı kişi adına toplu olarak açıldı. Davada boşta olan Android telefonlardan izinsiz veri toplandığı iddia edilmişti ancak yapılan incelemeler sonucunda Google suçlu bulundu. Söz konusu veriler, hedefli reklamcılık gibi amaçlarla toplandığı tahmin ediliyor.

Google, 314 milyon dolarlık cezayı temyize götürecek. Eğer temyizde Google için suçlamalar kabul edilirse yapılacak ödeme Kaliforniya'daki cihaz kullanıcılarına ödenecek.

İlgili Konular: #android #google #android telefon

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