Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sony, PlayStation oyunlarında dinamik fiyatlandırma için testleri başlattı

Sony, PlayStation oyunlarında dinamik fiyatlandırma için testleri başlattı

9.03.2026 20:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sony, PlayStation oyunlarında dinamik fiyatlandırma için testleri başlattı

Sony, PlayStation Store'da dinamik fiyatlandırma testlerine başladı. Bu düzenleme ile insanlar aynı oyunu farklı fiyatlar ile görüyor.

Sony'nin bir süredir PlayStation Store'da dinamik fiyatlandırma yapacağı konuşuluyordu. Bu sürecin testlerine başlayan şirket, aynı oyunun farklı kullanıcılara farklı fiyatlarda sunmaya başladı.

Test süreci 68 bölgede 150'den fazla oyun için başlatıldı.

Mevcut olarak yapılan testler oyunların maliyetinde bir artış içermiyor. Bunun yerine, bireysel kullanıcılar yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 17,5 arasında değişen bireysel indirimlerden yararlanabiliyor. Bu tür tekliflerin kaydedildiği oyunlar arasında Marvel's Spider-Man 2, God of War ve Red Dead Redemption 2 yer alıyor.

İlgili Konular: #Sony #PlayStation #video oyunları

İlgili Haberler

Ülkelerden yeni düzenlemeler; GTA Online'a girmek için yaş doğrulaması gerekebilir
Ülkelerden yeni düzenlemeler; GTA Online'a girmek için yaş doğrulaması gerekebilir Ülkelerin küçük yaştaki çocukların dijital dünyadan korunması için farklı planları var. Avustralya'da R18+ derecelendirmesine sahip çevrimiçi oyunlara yaş doğrulaması getirilmesi gündeme geldi.
Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor
Çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan ülke sayısı artıyor Avustralya 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasının önüne geçen düzenlemeyi onaylamıştı. Bunun ardından onlarca ülke benzer düzenlemeleri kabul etmeye başladı.
Katlanabilir ekranlı iPhone için dijital çizim görselleri ortaya çıktı
Katlanabilir ekranlı iPhone için dijital çizim görselleri ortaya çıktı Apple'ın çok uzun bir süredir katlanabilir yapıda bir iPhone geliştirdiği biliniyor. Yeni paylaşılan CAD çizimlerine göre iPhone'un Pixel Fold benzeri bir tasarımı olacak.