Sony, PlayStation oyunlarında dinamik fiyatlandırma için testleri başlattı

Sony'nin bir süredir PlayStation Store'da dinamik fiyatlandırma yapacağı konuşuluyordu. Bu sürecin testlerine başlayan şirket, aynı oyunun farklı kullanıcılara farklı fiyatlarda sunmaya başladı.

Test süreci 68 bölgede 150'den fazla oyun için başlatıldı.

Mevcut olarak yapılan testler oyunların maliyetinde bir artış içermiyor. Bunun yerine, bireysel kullanıcılar yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 17,5 arasında değişen bireysel indirimlerden yararlanabiliyor. Bu tür tekliflerin kaydedildiği oyunlar arasında Marvel's Spider-Man 2, God of War ve Red Dead Redemption 2 yer alıyor.