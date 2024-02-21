Dokuzuncu Gezegen'i nerede bulacağız? Cevaba bir adım daha yaklaştık

Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nin Dokuzuncu Gezegeni'ni bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cevaplara bir adım daha yakınlar. Bunun için nereyi inceleyecekler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 10:30
Dokuzuncu Gezegen'i nerede bulacağız? Cevaba bir adım daha yaklaştık
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Yeni bir çalışma Gezegen X olarak adlandırılan, yeni gezegeni bulmak üzerine odaklanıyor. The Astronomical Journal'a gönderilen ve ön baskı sunucusu arXiv üzerinden yayınlanan yeni çalışma, potansiyel olarak Güneş Sistemi'nin dış bölgesinde ve Plüton'un yörüngesinde yer aldığı tahmin edilen gezegenin bulunduğu alanı daraltmaya odaklanıyor.

DOKUZUNCU GEZEGEN NEREDE?

Gezegenin nerede olduğunu bulmaya çalışan gök bilimciler, aradıkları cevaplara ulaşmak için hummalı bir çalışma sürdürüyorlar.

Caltech'ten çalışmanın baş yazarı Dr. Mike Brown, Universe Today'e şunları söyledi: "Dokuzuncu Gezegen'in geleceğini tahmin ettiğimiz gökyüzünün tüm bölgelerini sistematik olarak ele almaya çalışıyoruz. Pan-STARRS verilerini kullanmak bugüne kadarki en geniş bölgeyi kapsamamıza olanak sağladı."

Dr. Brown sözlerine şöyle devam ediyor: 

"En önemli sonucun Dokuzuncu Gezegen'i bulmak olduğunu söylemek isterdim ama bunu yapamadık. Bunun yerine, arama alanını önemli ölçüde daralttık. Dokuzuncu Gezegen'in olabileceğini düşündüğümüz bölgelerin yaklaşık yüzde 78'ini araştırdık."

Öte yandan Dokuzuncu Gezegen'in var olmaması da bir olasılık. Ancak bu olasılık Güneş Sistemi'nde gözlemlenen olaylar için yeni açıklamaların yapılmasını da zorunlu kılar.

Gezegenin bulunamamasının bir diğer sebebi ise düşünülenden çok daha uzak ya da büyük kütleye sahip olması.


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