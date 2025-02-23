Dune: Awakening'in çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı
Dune kitap serisine ilgi aynı adlı filminin çıkmasıyla artmıştı. Bu yılın ise merakla beklenen oyunlarından olan Dune: Awakening'in çıkış tarihi açıklandı.
Bu yıl çıkması planlanan Dune: Awakening için hem resmi çıkış tarihi hem de fiyatı açıklandı. Funcom tarafından geliştirilen oyunun resmi çıkış tarihi 20 Mayıs 2025 olarak açıklandı. Daha önce 2025 yılının ilk 3 ayında çıkması tahmin edilen oyunun, mayıs ayında çıkacağının açıklanması beklentiler yönünde oldu.
DUNE OYUNU YOLDA
Oyunun Steam sayfası da bu tarih sonrası güncellendi. Öte yandan oyunun bir de fragmanı da yayınlandı.
Dune: Awakening'in fiyatı ise 49,99 dolar olacak. Ancak Türkiye'nin de içinde olduğu MENA bölgeleri için belirlenen fiyat daha açıklanmadı, bu fiyatın daha düşük olması bekleniyor.
Oyunun yayınlanan resmi fragmanı:
Etiketler: #Dune: Awakening #Dune
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