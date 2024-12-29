Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve'den sette cep telefonu yasağı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:29

Güncelleme: 29.12.2024 - 09:29

Incendies, Prisoners, Sicario ve Arrival gibi yapımlarıyla tanınan dünyaca ünlü Kanadalı yönetmen Denis Villeneuve, film setlerinde cep telefonu kullanımına izin vermediğini açıkladı.







Villeneuve, Frank Herbert'in aynı adlı romanından uyarlanan, Zendaya ve Timothée Chalamet'in başrollerini paylaştığı Dune serisinin yönetmeni olarak, sette uyguladığı bu kural hakkında Los Angeles Times'a konuştu.

"İNSANLARIN ALGORİTMALAR TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİNİ HİSSEDİYORUM"



57 yaşındaki yönetmen, teknolojinin insan hayatındaki etkilerinden rahatsızlığını dile getirdi.



Villeneuve, "İnsanların şu anda algoritmalar tarafından yönetildiğini hissediyorum. Yapay zeka devreleri gibi davranıyoruz. Birbirimizden kopuyoruz ve toplum bazı açılardan çöküyor. Bu korkutucu" ifadelerini kullandı.







Ayrıca, cep telefonlarının sunduğu erişim kolaylığının bağımlılık yarattığını belirterek "Telefonunuzdan herhangi bir bilgiye, herhangi bir şarkıya, herhangi bir kitaba erişebilmeniz gerçeğinde bağımlılık yaratan bir şey var. Bu bir uyuşturucu gibi" dedi.

SİNEMA SANATI ODAK İSTER



Villeneuve, sinema sanatının tamamen odak ve iş birliği gerektirdiğini vurgulayarak, setlerde cep telefonu yasağının gerekçesini şöyle açıkladı:



"Sinema bir varlık eylemidir. Bir ressam, resim yaparken tuvale koyduğu renge odaklanmalıdır. Bir dansçı, dansı sırasında tamamen işine yoğunlaşır. Bir film setinde de ekibin bunu yapması gerekir. Herkes işine odaklanmalı, tamamen anda olmalı ve birbirini dinlemelidir. Bu yüzden benim setimde, çekimlerin ilk gününden itibaren cep telefonları yasak. 'Kestik' dediğinizde, birinin Facebook hesabına bakmak için telefonuna gitmesini istemezsiniz."