Dünya çapında en çok satan PC markaları belli oldu

Küresel bilgisayar pazarı son rakamlara göre ivme kazanmış durumda. Uzun bir süredir farklı krizler bilgisayar satışlarının dengesiz bir grafik izlemesine neden olmuştu. Pazar araştırma şirketi IDC tarafından aktarıldığına göre 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bilgisayar sektöründe bir artış oldu.

Küresel PC sevkiyatları 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstermeyi başardı. Bu tarz bir büyümenin şaşırtıcı olmasının nedeni bellek sorunları ve diğer ekonomik çalkalanmalar sebebiyle düşmesinin beklenmesiydi.

Lenovo yüzde 25,2 pazar payıyla önceki dönemlerdeki liderliğini korurken, markayı HP, Dell gibi sektörün diğer devleri takip ediyor, bunların yanı sıra Apple ve Asus da ilk 5'te yer alıyor.