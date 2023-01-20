'Cinsel ilişki' vaadiyle parasını ve cep telefonunu gasbettiler!

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:32

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:32

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde, 16 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Mustafa B., sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. Elvan U., Mustafa B.’yi yaşadığı mahalleye çağırdı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Mustafa B. ile Elvan U., sokakta sohbet ederken yanlarına Baver K. ile kardeşi Sedat K. geldi. Kardeşler, “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun” diyerek Mustafa B.’yi dövüp, bacağından bıçakladı. Mustafa B.’nin cebindeki telefonunu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, kaçtı.

Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu.

"BULUŞMAK ISTEDIĞINI SÖYLEDI"

Mustafa B.’nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.’yi saklandıkları adrese yapılan baskınla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa’yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa’yı dövdü” dedi.

Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.’yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasbetmediklerini öne sürdü.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.