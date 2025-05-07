Dünya İnsansı Robot Oyunları, Pekin’de düzenlenecek

Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:36

Güncelleme: 07.05.2025 - 20:38

2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, 15-17 Ağustos tarihleri arasında Çin Ulusal Stadyumu ve Çin Ulusal Sürat Pateni Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Bu yılki etkinlikler, ana yarışmalar ve yan etkinlikler olmak üzere iki kategoriye ayrılacak.

Yetkililer, yarışmaların, insansı robot teknolojilerindeki uygulama çeşitliliğini, yenilikçiliği ve pratik kullanım potansiyelini göstereceğini belirtti.