Dünya İnsansı Robot Oyunları, Pekin’de düzenlenecek

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları’nın ağustos ayında Pekin’de düzenleneceği bildirildi.

Dünya İnsansı Robot Oyunları, Pekin’de düzenlenecek
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DHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:36

2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları, 15-17 Ağustos tarihleri arasında Çin Ulusal Stadyumu ve Çin Ulusal Sürat Pateni Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Bu yılki etkinlikler, ana yarışmalar ve yan etkinlikler olmak üzere iki kategoriye ayrılacak.

Yetkililer, yarışmaların, insansı robot teknolojilerindeki uygulama çeşitliliğini, yenilikçiliği ve pratik kullanım potansiyelini göstereceğini belirtti.


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