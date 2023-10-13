Dünya nüfusunun yüzde kaçı akıllı telefona sahip?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:16

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:16

Mobil operatörler topluluğu GSMA tarafından dünyada akıllı telefon kullanan insanların sayısı açıklandı. 2023 Mobil İnternet Bağlantı adlı raporda dünya genelinde akıllı telefon sahipliğinin yüzde 55'e olduğu açıklandı. Bu rakamlara göre dünyada 4.3 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Mobil internet kullanıcılarının sayısı ise 4.6 milyar olarak açıklandı.

Rapor aynı zamanda bölgesel farklılıkları ve mobil internet erişimindeki eşitsizlikleri de ortaya koymaktadır. Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerindeki akıllı telefon sahiplerinin yüzde 69'u 4G özellikli cihazlar kullanırken, Sahra Altı Afrika'da kullanıcıların çoğunluğu hala 3G bağlantıları ile internete bağlanıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde de her üç mobil kullanıcıdan biri hala 3G internet kullanmaktadır.

Mobil internet kullanımının artmasına rağmen 3.4 milyar insanın ise hala internete erişimi yok. GSMA'ye göre, mobil genişbant hizmetlerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan ancak bu hizmetleri kullanmayan insanların küresel oranı ise yüzde 38. Özellikle Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da, nüfusun yüzde 59'u ve yüzde 52'si çevrimiçi hizmetleri kullanamıyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer sonuç ise 600 milyon kişinin, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin, interneti sadece telefonlar aracılığıyla kullanıyor.

GSMA Genel Müdürü Mats Granryd, bağlantı eksikliğinin milyarlarca insanı hayati hizmetlerden ve gelir getiren fırsatlardan mahrum bıraktığını ve bu durumun daha yoksul, daha az eğitimli, kırsal kesimde yaşayan ve kadın kullanıcıları orantısız bir şekilde etkilediğini belirtti. Ayrıca, bu grupların yaşam maliyeti krizlerinden ve iklimle ilgili acil durumlardaki artıştan daha fazla etkileneceğine dikkat çekerek "dijital uçurumun daha da genişlemesini önlemek için dijital katılımın hızlandırılması ve engellerin kaldırılması" çağrısında bulundu.