Dünyaca ünlü marka LG logosunu değiştirdi
Güney Koreli teknoloji devi LG yeni marka logosunu duyurdu. Firma "Life's Good (Hayat Güzeldir)" sloganını koruyarak logosunu daha minimal bir tasarıma dönüştürdü.
Son zamanlarda birçok firma yeni logosunu tanıtıyor. Geçen aylarda Nokia 60 yıllık logosunu değiştirmişti. Şimdi ise LG'de bu akıma katıldı.
Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni minimalist logosunu tanıttı. Firma "Life's Good (Hayat Güzeldir)" sloganını yeni logo ile birlikte daha yaygın olarak kullanacağını açıkladı.
LG Electronics'in CEO'su William Cho konu ile açıklamasında "Güçlü ve tutarlı bir marka stratejisine sahip olmak, yenilik ve sıcaklığı uyumlu bir şekilde harmanlayan değer önermemizi ve benzersiz kimliğimizi daha iyi iletmemizi sağlar. Yeni marka stratejisi ile LG, kuşakları ve yerleri aşan tüketicilerde yankı uyandıran ikonik bir marka olmayı hedefliyor" dedi.
LG'nin yeni lgoosunda minimalist bir tasarım tercih ettiği görülüyor. Ayrıca firma kırmızı ve beyaz renklerini tercih etmiş. Daha modern bir görünüm elde etmek için logo insan yüzüne benzetilmiş ve animasyonlar eklenmiş.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- İYİ Parti'den yeni seçim kampanyası videosu
- Seçim sonrasına ilişkin faiz ve dolar tahmini
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Devrimcilerden çok sert yanıt!