Dünyaca ünlü marka LG logosunu değiştirdi

Güney Koreli teknoloji devi LG yeni marka logosunu duyurdu. Firma "Life's Good (Hayat Güzeldir)" sloganını koruyarak logosunu daha minimal bir tasarıma dönüştürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:36
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Son zamanlarda birçok firma yeni logosunu tanıtıyor. Geçen aylarda Nokia 60 yıllık logosunu değiştirmişti. Şimdi ise LG'de bu akıma katıldı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni minimalist logosunu tanıttı. Firma "Life's Good (Hayat Güzeldir)" sloganını yeni logo ile birlikte daha yaygın olarak kullanacağını açıkladı.

LG Electronics'in CEO'su William Cho konu ile açıklamasında "Güçlü ve tutarlı bir marka stratejisine sahip olmak, yenilik ve sıcaklığı uyumlu bir şekilde harmanlayan değer önermemizi ve benzersiz kimliğimizi daha iyi iletmemizi sağlar. Yeni marka stratejisi ile LG, kuşakları ve yerleri aşan tüketicilerde yankı uyandıran ikonik bir marka olmayı hedefliyor" dedi.  

LG'nin yeni lgoosunda minimalist bir tasarım tercih ettiği görülüyor. Ayrıca firma kırmızı ve beyaz renklerini tercih etmiş. Daha modern bir görünüm elde etmek için logo insan yüzüne benzetilmiş ve animasyonlar eklenmiş. 


LG LG logo LG yeni logo

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