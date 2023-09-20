Dünyada bir ilk: İnsansı robot üretimi için fabrika açılacak!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:07

ABD'nin Oregon eyaletinin Salem kentinde, iddialara göre dünyanın ilk insansı robot üretim fabrikası bu yıl içinde açılacak. Agility Robotics şirketi, "RoboFab" adını taşıyan bu üretim biriminin açılışı için hazırlıkları hızla sürdürdüğünü duyurdu. Agility Robotics, tesisin inşaatına geçen yıl başlandığını açıkladı.

Agility Robotics'in kurucu ortağı ve CEO'su Damion Shelton, fabrikanın açılışının ticari insansı robotların seri üretiminin başlangıcını işaret ettiğini belirtti. Bu fabrika yılda 10 bin robot üretebilecek kapasiteye sahip.

Interesting Engineering'in haberinde yer alan bilgilere göre şirket, 2020 yılında tanıttığı iki ayaklı ve başsız robot olan "Digit" ile dikkat çekmişti. Digit, insana benzer hareket kabiliyeti ile robotik dünyasında büyük bir adım olarak kabul edildi. Şirket, Digit'i insanların daha insan olmalarını sağlama vizyonuyla ürettiğini ifade etti.

FABRİKA'DA İNSANSI BAŞSIZ ROBOT DİGİT ÜRETİLECEK

Fabrika, 70 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu ve yılda 10 binden fazla gelişmiş Digit robotu üretecek. Şirket, bu robotları piyasaya sürdükten sonraki ilk yıl içinde yüzlerce adet üretmeyi planlıyor ve bu üretimi yılda 10.000 robota çıkarmayı hedefliyor.

Digit robotları, özellikle lojistik, dağıtım ve endüstriyel otomasyon gibi çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Robot, insan yapımı ortamlarda güvenle çalışabilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Yeni fabrikada, Digit robotları taşıma, yükleme ve boşaltma gibi görevleri gerçekleştirecek.

Agility Robotics'in COO'su Andrea Campbell, bu yeni üretim tesisi ile hem yenilikçiliği artıracaklarını hem de yüksek vasıflı iş fırsatları yaratacaklarını belirtti. Agility Partner Program'a (APP) kayıtlı müşteriler, 2024 yılında ilk Digit robotlarını teslim almayı bekleyebilirlerken, genel pazara sunulması 2025 olarak planlanıyor.

Dünya genelinde robot teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunması beklenen bu yeni üretim tesisinin Salem, Oregon'da kurulmasıyla birlikte, robotik alanında büyük bir ilerleme kaydedilmesi öngörülüyor.